Nevşehir'de Şüpheli Ölüm
Nevşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Nevşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarının yanındaki tepe yamacında erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Yapılan incelemede, cesedin Hakan Zengin'e ait olduğu belirlendi.
Kendisinden 4 gündür haber alamayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu Zengin'in, ilk incelemede kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Zengin'in cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.