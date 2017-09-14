Nevşehir'de Şüpheli Ölüm

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm

Nevşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm

Nevşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.


Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarının yanındaki tepe yamacında erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Yapılan incelemede, cesedin Hakan Zengin'e ait olduğu belirlendi.

Kendisinden 4 gündür haber alamayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu Zengin'in, ilk incelemede kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Zengin'in cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.