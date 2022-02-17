Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak - Haberler
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Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak

Su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapan Nevşehir Belediyesi, mart ayında tarifede yüzde 7 daha indirim yapılacağını bildirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapan Nevşehir Belediyesi, mart ayında tarifede yüzde 7 daha indirim yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması çağrısı üzerine Nevşehir'de dün açıklanan yüzde 7 KDV indirimine ek olarak yüzde 7 indirim daha yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Savran, yeni kararla su faturalarına yansıyacak indirim oranının yüzde 14'e ulaşacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine KDV indiriminin yanı sıra ek indirim için de harekete geçtiklerini kaydeden Savran, mart ayındaki Belediye Meclis Toplantısı'nda konuyu gündeme alarak karara bağlayacaklarını bildirdi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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