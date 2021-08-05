NEVŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ
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NEVŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ

NEVŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ
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NEVŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ Nevşehir'de içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızadan dolayı gün içerisinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

NEVŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ

Nevşehir'de içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızadan dolayı gün içerisinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Nevşehir'de Çat Yolu üzerinde bulunan ve içme suyu kaynaklarından depolara su taşıyan ana isale hattının üç ayrı noktasında sabah saatlerinde arıza meydana geldi.

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede tespit ettiği arızanın giderilebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Belediye yetkilileri arıza dolayısıyla içme suyu kaynaklarından su depolarına aktarım yapılamadığını ve bu nedenle şehir merkezindeki birçok mahallede su kesintilerinin yaşanabileceğini belirtti.

Yetkililer arızanın giderilmesi ile birlikte ana isale hatlarının aktif hale getirilerek su depolarına ve abonelere yeniden su verileceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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