Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı - Haberler
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Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı

Nevşehir'de sopalarla sokakta yürüyen 3 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'sinin tutuklandığını, birinin de ev hapsine alındığını bildirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'sinin tutuklandığını, birinin de ev hapsine alındığını bildirdi.

Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzlu Han Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kamuoyunu gelişen olaylar konusunda aydınlatmak için çaba gösteren gazetecilerin günlerini kutlayan Becel, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Becel, önceki gün sosyal medyada yayımlanan görüntüde, sopalarla kent sokaklarında dolaştıkları görülen Suriye uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığını, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sinin nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını, birinin de ev hapsine alındığını belirtti.

Nevşehir Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, "Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri" şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün düğünden dağılım sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedilmişti. Açıklamada, sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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