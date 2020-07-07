Nevşehir'de sokak hayvanları için "mamamatik" hizmeti Nevşehir Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla kentte iki noktaya "mamamatik" yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla kentte iki noktaya "mamamatik" yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Atıklarınız hayat kurtarsın" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, vatandaşlarca içine pet şişe ve metal kutular atılan mamamatikin alt haznesine otomatik olarak dökülen yem ve su, sokak hayvanlarınca tüketilebilecek.

Atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlarken sahipsiz hayvanların su ve mamaya erişimini de kolaylaştıran akıllı geri dönüşüm otomatlarının önümüzdeki günlerde kentteki çeşitli parklara yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, otomatlara atılan her plastik ve metal atık karşılığında, hazneye sokak hayvanları için mama döküldüğünü, sistemin güneş panelleri sayesinde de enerji harcamadan hizmet sunduğunu kaydetti.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyesinin, Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiğini, her yıl hayata geçirdiği geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA