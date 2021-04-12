Nevşehir'de sokak hayvanları için açık alanlara yem bırakıldı

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışında sokak hayvanlarının yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmelerini sağlama amacıyla harekete geçti

Kentteki çeşitli mahallelerdeki parklara yem ve mama bırakan ekipler, vatandaşlardan da ev ve iş yerlerinin önüne yiyecek koymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan