Nevşehir'de sokak hayvanları için açık alanlara yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de sokak hayvanları için açık alanlara yem bırakıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de sokak hayvanları için açık alanlara yem bırakıldı

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışında sokak hayvanlarının yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmelerini sağlama amacıyla harekete geçti

Kentteki çeşitli mahallelerdeki parklara yem ve mama bırakan ekipler, vatandaşlardan da ev ve iş yerlerinin önüne yiyecek koymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de sokak hayvanları için açık alanlara yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:53:31. #1.14#
title