Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye para cezası
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Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye para cezası

14.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:23
Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye para cezası

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 137 kişiye idari para cezası kesildiği bildirildi.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 137 kişiye idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü saat 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu.

Kısıtlama sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, hafta sonunda kısıtlamayı ihlal eden 137 kişiye de 431 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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