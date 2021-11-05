Nevşehir'de şok denetim gerçekleştirildi

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir il merkezinde vatandaşların can ve mal güvenliği için Üniversite yerleşkesinin de bulunduğu 2000 evler mahallesinde şok uygulama yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın da katıldığı şok denetim ve kontrollerde, 2000 Evler Mahallesi'nde 12 ekip ve 85 personelin katılımı denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 63 şahsa sosyal mesafe ve maske takma konularında gerekli uyarılarda bulunulurken, 43 iş yeri, 3 park/bahçe, yürüyüş/mesire alanı, 214 araç sürücüsü kontrol edilerek bin 275 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 yoklama kaçağına gerekli tebligatlar yapılarak kusurları tespit edilen 15 araç sürücüsüne de gerekli idari işlem uygulandı.

Denetimleri bizzat yöneten Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay vatandaşların can ve mal güvenliği için şok uygulamaların devam edeceğini söyledi. - NEVŞEHİR