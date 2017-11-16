Nevşehir'de Sobadan Sızan Gaz Öldürdü
NEVŞEHİR'de gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Şahin Kaya öldü.
NEVŞEHİR'de gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Şahin Kaya öldü.
İbrahimpaşa Mahallisi Garaj Sokak'taki evde tek başına oturan Şahin Kaya, gece yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen yakınları tarafından ölü bulunan Kaya'nın cesedi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin Kaya'nın öldüğünü duyan yakınları şoke oldu.
- Nevşehir