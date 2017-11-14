Nevşehir'de Sobadan İki Kişi Zehirlendi

Nevşehir'de dün gece etkili olan lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de dün gece etkili olan lodos nedeniyle 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiye olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR