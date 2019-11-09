Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

09.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan köyünde annesi Y.T'yi alarak, yakınlarının köydeki düğün salonunda düzenlenecek nişan merasimine gitmek üzere yola çıkan İ.T'nin aracına, aralarında daha önceden husumet bulunan R.D. tarafından tüfekle ateş edildiği öne sürüldü.

Saldırıda, Y.T. hayatını kaybetti, yaralanan İ.T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.T, ilk müdahaleden sonra Adana'ya sevk edildi.

Anne Y.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Avanos Entegre Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli R.D, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA