Seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
23.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:33
Nevşehir'de seyir halinde iken alev alan otomobil tamamen yandı.
Nevşehir'de seyir halinde iken alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp yolunda Mustafa Çetin idaresindeki 42 ZS 951 otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi.
Sürücünün yol kenarına çektiği araçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan