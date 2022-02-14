Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı

AA, Alpaslan Körükcü - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de

Nevşehir Anadolu Lisesinde oluşturulan "Sevgi Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Anadolu Lisesinde oluşturulan "Sevgi Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Vali İnci Sezer Becel, törende, kütüphanenin, birbirine hediye vermek isteyenlerin, bunun için ayırdıkları parayla oluşturulduğunu belirtti.

Kütüphanedeki kitapların, gençlerin geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Becel, Sevgi Kütüphanesi'nin öğrencilerin okuma alışkanlığını artıracağına inandığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ise kitap sevgisini artırabilmek için yıl boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.

Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Vali Becel ve katılımcılar, okuma etkinliğine katıldı.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

İnci Sezer Becel, Nevşehir, Becel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title