Nevşehir'de şehir merkezinde okul bahçeleri otopark olarak kullanılacak Nevşehir'de yapılacak olan katlı otoparklar hizmet vermeye başlayıncaya kadar şehir merkezindeki iki okulun bahçesi otopark olarak kullanılacak.

Nevşehir'de yapılacak olan katlı otoparklar hizmet vermeye başlayıncaya kadar şehir merkezindeki iki okulun bahçesi otopark olarak kullanılacak.

Şehir merkezinde yaşanan otopark sorununun çözümü için katlı otoparkların yapımına kısa sürede başlayacak olan Nevşehir Belediyesi, bu süre içerisinde okul bahçelerinin otopark olarak kullanılması için harekete geçti.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte bugünden itibaren Nevşehir Lisesi ve Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi bahçeleri, okulların tatil olduğu dönemlerde ve hafta sonları otopark olarak kullanılabilecek.

Uygulama sayesinde okulların çevresindeki mahalle aralarındaki düzensiz parklanmalar ortadan kaldırılarak sürücülerin otopark alanı bulmakta yaşadıkları sıkıntı giderilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA