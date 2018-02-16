Nevşehir'de Şehir İçi Ulaşım Ücretleri Zamlandı

Nevşehir'de özel halk otobüsleri kanalıyla gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma ücretleri zamlandı. 25 kuruş arttırılan yeni ücret tarifesi uygulanmaya başlandı.

Şehir içi ulaşım hizmetlerindeki ücret artışı için Nevşehir Şoförler Odası tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanlığı, odanın başvurusunu kabul etti. Bunla birlikte daha önce 2 lira olan şehir içi toplu taşıma ücreti 2 lira 25 kuruşa yükseltilirken 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ücreti ise 1 lira 75 kuruşa yükseldi. - NEVŞEHİR