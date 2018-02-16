Nevşehir'de Şehir İçi Ulaşım Ücretleri Zamlandı
AFRİN HAREKATI'NDA 28. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Nevşehir'de Şehir İçi Ulaşım Ücretleri Zamlandı

Nevşehir’de özel halk otobüsleri kanalıyla gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma ücretleri zamlandı.

Nevşehir'de Şehir İçi Ulaşım Ücretleri Zamlandı

Nevşehir'de özel halk otobüsleri kanalıyla gerçekleştirilen şehir içi toplu taşıma ücretleri zamlandı. 25 kuruş arttırılan yeni ücret tarifesi uygulanmaya başlandı.

Şehir içi ulaşım hizmetlerindeki ücret artışı için Nevşehir Şoförler Odası tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanlığı, odanın başvurusunu kabul etti. Bunla birlikte daha önce 2 lira olan şehir içi toplu taşıma ücreti 2 lira 25 kuruşa yükseltilirken 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ücreti ise 1 lira 75 kuruşa yükseldi. - NEVŞEHİR

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et