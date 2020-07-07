Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı
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Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de saman yüklü kamyonet yandı
07.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:26

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Acıgöl-İnallı köyü yolunda saman balyası taşıyan Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı kamyonetin kasasından duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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