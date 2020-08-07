Nevşehir'de salgına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımlarının atılması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla hareketlilik yaşanan otobüs terminalinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Yolcu giriş kapılarında vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü ve maske denetimlerinin yapıldığı terminal içerisinde toplum sağlığını önceleyen hijyen tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, temizlik ve dezenfekte çalışmasına ağırlık verildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi terminal binası ve yolcu otobüslerini virüs tehdidine karşı düzenli dezenfekte ediyor.

Çalışmalarda, satış ofisleri, bekleme alanları, kapılar, zemin ve x-ray cihazları başta olmak üzere tüm kullanım ve geçiş alanları dezenfekte edilerek risk en aza indiriliyor.

Kaynak: AA