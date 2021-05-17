Nevşehir'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler, esnafın dikkati sayesinde yakalandı

Nevşehir'de bir marketten sahte para ile alışveriş yapan yabancı uyruklu 2 şüpheli, 36 adet sahte 50 liralık banknotla yakalandı.

Nevşehir'de bir marketten sahte para ile alışveriş yapan yabancı uyruklu 2 şüpheli, 36 adet sahte 50 liralık banknotla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi'ndeki markette, müşteriden aldığı paradan şüphelenerek kontrol eden esnaf, banknotların sahte olduğunu fark ederek polisi aradı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, adreslerini tespit ettiği şüpheliler İran uyruklu S.Z. ve A.A'nın ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 36 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan