Nevşehir'de sahte içki operasyonu
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol üretimine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kentte T.D, ve B.E'nin sahte içki imal ettikleri bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şişelere doldurulmuş halde 83 litre sahte viski ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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