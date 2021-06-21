Nevşehir'de sahte çek ve sahte paradan 4 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de sahte çek ve sahte paradan 4 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de sahte çek ve sahte paradan 4 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evrakta sahtecilikte 3 kişi sahte paradan ise 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evrakta sahtecilikte 3 kişi sahte paradan ise 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bankadan tahsil edilmeye çalışılan 189 bin liralık sahte çek olayı ile ilgili olarak 3 şahıs yakalanırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada ise Nevşehir'de bir şahsın yapılan ev aramasında 158 adet 20 liralık banknot, 113 adet 50 liralık banknot, 3 adet 100 liralık banknot ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de sahte çek ve sahte paradan 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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