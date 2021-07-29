Nevşehir'de Sağlık-Sen üyeleri "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" öncesi taleplerini açıkladı
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Nevşehir'de Sağlık-Sen üyeleri "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" öncesi taleplerini açıkladı

Nevşehir'de Sağlık-Sen üyeleri '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri' öncesi taleplerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de Sağlık-Sen İl Temsilcisi Hakan Gündüzpolat, 2 Ağustos'ta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tekliflerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Nevşehir'de Sağlık-Sen İl Temsilcisi Hakan Gündüzpolat, 2 Ağustos'ta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri tekliflerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Gündüzpolat, Sağlık-Sen üyeleri ile Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde yaptığı açıklamada, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, bir sonraki yıl için ise yüzde 17 ücret artışı talep ettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek istediklerini belirten Güzdüzpolat, "Bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık-Sen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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Nevşehir'de Sağlık-Sen üyeleri "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" öncesi taleplerini açıkladı - Haberler
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