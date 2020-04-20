Nevşehir'de sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına limon dağıtıldı.

Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı tarafından hazırlatılan 5'er kilogramlık limon fileleri, Nevşehir Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarındaki 870 çalışana ulaştırıldı.

Bağcı da beraberindeki belediye personeli ile İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personeli ziyaret ederek, limon verdi.

Başkan Bağcı, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek "Koronavirüs ile mücadelede bizlere 'evde kal' çağrısı yapılırken, sağlık çalışanları evlerine gidemedi. Bizler de kendilerine teşekkür etmek, onların yanında olduğumuzu göstermek ve bağışıklıklarını güçlendirmek için beldemizdeki kayadan oyma doğal depolarda muhafaza edilen limonlardan hediye etmek istedik." dedi.

Türk Sağlık Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin de duyarlı davranışından dolayı Bağcı'ya teşekkür etti.

Başkan Bağcı, beraberindeki belediye personeli ile İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personeli birimlerinde ziyaret edip limon dağıtımında bulunurken, diğer sağlık kuruluşlarında da ilgili görevlilere teslim etti.

Kaynak: AA