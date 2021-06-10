NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
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NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, il genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar sular ile kaplandı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, yürümekte zorlandı. Sürücüler ise, suyla kaplı yollarda araçla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU
NEVŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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