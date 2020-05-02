Nevşehir'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Nevşehir'de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, aralıklarla devam eden yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede yollarda su birikintileri oluşması sürücülere zor anlar yaşattı.

Oluşan sel suları bazı binaların bodrum katlarında su baskınına neden oldu, kentteki bir ilkokulun istinat duvarı yıkıldı.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, oluşan olumsuzlara karşı yoğun mesai harcadı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışlı havanın hafta içi de aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA