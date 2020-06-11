Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar mahsur kaldı Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden olurken, bazı vatandaşlar sel sonrası mahsur kaldı.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden olurken, bazı vatandaşlar sel sonrası mahsur kaldı. Nevşehir'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonraki Nar beldesi bahçeler mevkiinde sel meydana geldi. Bahçeler mevkiindeki vakit geçiren vatandaşlar sel nedeniyle burada mahsur kaldı. Ramazan Başbuğ isimli vatandaş o anları sosyal medya hesabından yayınladı. - NEVŞEHİR Kaynak: İHA