Nevşehir'de sağanak sonrası dere taştı NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere taştı.

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere taştı.

Merkez ilçeye bağlı Nar Beldesi Kavacık mevkiindeki dere akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle taştı. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, yolları kapladı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası taşan dere yatağı nedeniyle bazı evleri su bastığı öğrenildi. Dere yatağından taşan suları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde dere yatağından taşan suyun şiddetli şekilde aktığı görüldü.

Kaynak: DHA