Nevşehir'de sağanak, sele neden oldu NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Nevşehir'de akşam saatlerinde sıcak hava yerini sağanağa bıraktı. 20 dakika süren etkili yağışı kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yağış, Nevşehir'in Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle sel oluştu. Bölgedeki bazı ekili araziler sel nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: DHA