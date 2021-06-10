Nevşehir'de sağanak etkili oldu
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Nevşehir'de sağanak etkili oldu

Nevşehir'de sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Güzelyurt Mahallesi'nde taşkın önleme kanalının çevresinde çökmeler meydana geldi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yaptı.

Kentte yağışın yarın öğleden sonra da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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