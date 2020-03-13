Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonu Nevşehir'de jandarma ekipleri bir evde 4 tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Nevşehir'de jandarma ekipleri bir evde 4 tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.R.Y'nin Gülşehir ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, av tüfeği, 4 şarjör, 80 mermi, 34 fişek ve kasatura bulundu. Gözaltına alınan H.R.Y. hastanede sağlık kontrolünden geçirilip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kaynak: AA