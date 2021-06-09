Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan aranan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Hasibe Eren Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:43:01. #1.14#

title