Nevşehir'de refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı
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Nevşehir'de refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

17.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:42
Nevşehir'de refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Nevşehir-Aksaray kara yolunda seyir halinde olan İlhan Binici idaresindeki 42 FM 552 plakalı tır, Acıgöl ilçesi girişinde refüje çarparak devrildi.

Çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Binici, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, devrilen tır ve kasasından yola dökülen metal borular ekiplerce kaldırıldı.

Bacağı kırılan araç sürücüsü Binici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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