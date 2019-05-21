Nevşehir'de Ramazan Bir Başka Güzel

Ramazan'ın bereketini teneffüs etmek isteyenlerin bir araya geldiği, Ramazan etkinlik alanında her akşam birbirinden güzel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda; iftardan önce 'Sebzeler Ülkesi' adlı çocuk tiyatrosunu izleyen çocuklar; ardından animasyon gösterilerini seyrettiler.

İftar saatinde ise binlerce kişi, Ramazan ayında Nevşehir Belediyesinin kurduğu iftar sofralarında buluştu. Aynı sofrada bir araya gelen Nevşehirliler, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.

Etkinliklerin akşam bölümünde ise; ilk olarak kum sanatçısı kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in muhteşem kum gösterisi yer aldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında kum sanatı ile Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz darbe girişimi anlatan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir izleyenleri adeta büyüledi. Veysel Çelikdemir Ramazan ayının manevi havasına uygun kum sanatı gösterisini meraklı bakışlar arasında yaptı. Oldukça ilgi ile izlenen programın ardından ise sevilen sanatçılar Ahmet İnce ve Ahmet Akkuş, seslendirdikleri ilahilerle Nevşehirlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: Bültenler