Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.

15.10.2019 15:30
Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan radar uygulamaları sonrasında 121 araç denetlendi. Yapılan denetleme sonrasında 33 araç sürücüsüne, 88'i plakaya olmak üzere 121 araca 46 bin 976 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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