Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı
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Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı

Nevşehir'de protokol üyeleri ve belediye personelinden kan bağışı
08.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:14

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı'nın öncülüğünde bir araya gelen protokol üyeleri ve belediye çalışanları, Nevşehir Kızılay Kan Alma Merkezinde kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın önceki gün Kızılay'a kan bağışı yaparak, sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Niğde, Aksaray ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarını kan bağışı yapmaya davet eden Arı, "Biz de Ağrı Belediye Başkanımızın meydan okumasına karşılık olarak diyoruz ki, eğer bir meydan varsa o meydanın sahibi Nevşehir'dir. Onun karşılığında sadece Ağrı Belediye Başkanımız kendi ekibiyle kan vermeye geldi. Biz teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle ve bütün belediye personellerimiz, hemşehrilerimizle birlikte geldik." dedi.

Arı, tüm vatandaşları "Kan ver, hayat kurtar" sloganı kapsamında kan bağışında bulunmaya davet etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz ise yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde kan stoklarının azalmaya başladığını belirterek duyarlı herkesi bağışta bulunmaya çağırdı.

Ramazan ayı dolayısıyla her akşam saat 21.00'den itibaren Kızılay Kan Alma Merkezinin hizmet sunduğunu dile getiren Açıkgöz, "Birgün, bize de lazım olabilecek kanı stoklarda bulundurmamız gerekiyor. O yüzden bizde şehrimizden tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Kan bağışına tüm vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Vatandaşlarımızı tereddütsüz kan vermeye davet ediyoruz çünkü kan vermek gençleştirir. Kan vermek bağışıklığı güçlendirir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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