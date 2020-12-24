Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait kamplarda silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen M.E.D.M'nin, yaklaşık 8 ay önce kaçak yollardan kente geldiğini tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu zanlıyı yakaladı.

M.E.D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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