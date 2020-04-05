Nevşehir'de pil yutan çocuk tedavi altına alındı
Nevşehir'de, oyun oynadığı sırada pil yutan çocuk tedavi altına alındı.
05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:00
Nevşehir'de, oyun oynadığı sırada pil yutan çocuk tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ebrar Gültekin (2) oyun oynadığı sırada evde bulunan baskülün pilini çıkardı. Ağzına aldığı pili yutan çocuğun ailesi durumu fark ederek Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Gültekin ardından da Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA