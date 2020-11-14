Nevşehir'de pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Nevşehir il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamanda pazar yerlerlerinde sigara içmek yasaklandı.

Nevşehir il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamanda pazar yerlerlerinde sigara içmek yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında ek karar alındı. Alınan karar sonrasında Nevşehir merkez başta olmak üzere ilçe ve belde pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığı açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı