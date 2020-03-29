Nevşehir'de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.

Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; İlimiz genelinde market ve pazar yerlerine çocuklar kesinlikle alınmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR Kaynak: İHA