Nevşehir'de pazar ve marketlere çocuklar alınmayacak
Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.
29.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:17
Nevşehir Valiliği korona virüs ile mücadele kapsamında pazar ve marketlere çocukların alınmayacağını açıkladı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; İlimiz genelinde market ve pazar yerlerine çocuklar kesinlikle alınmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA