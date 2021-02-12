Nevşehir'de "Pati Topluluğu" üyeleri sokak hayvanlarına barınak yaptı
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Nevşehir'de "Pati Topluluğu" üyeleri sokak hayvanlarına barınak yaptı

12.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:01
Nevşehir'de

Kapadokya Üniversitesinde (KÜN), öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sokak hayvanları yararına "1. Kulübe Yapımı Etkinliği" düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesinde (KÜN), öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sokak hayvanları yararına "1. Kulübe Yapımı Etkinliği" düzenlendi.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva yapmak için kolları sıvayan "Pati Topluluğu" üyesi öğretim elemanı ve öğrenciler bir araya gelerek çalışma yaptı.

Mustafapaşa yerleşkesinde, üç gün süren etkinlikte sokak hayvanları için yapılan 7 adet kulübe, park ve kaldırım kenarlarına yerleştirildi.

Açıklamada, yeni kulübelerin yapımı için etkinliğin, ikinci etabının 21-22 Şubat'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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