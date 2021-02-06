Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
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Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

06.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:41
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırıNEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde Cennet D. (70) evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine, çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak, tepki gösterdi.

Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde Cennet D. (70) evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine, çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak, tepki gösterdi.

Kozaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, dün ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki parkta çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Çalışma kapsamında istinat duvarı ile çevrili parkın kenarlarına çam ağaçları dikildi. Parkın yanındaki evde oturan Cennet D, çam ağacı meyve vermediği ve dalları kendi bahçesine düştüğü gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Cennet D, ekiplerin çalışmayı sürdürmesi üzerine sinirlendi ve görevlilere taş atmaya başladı. Cennet D, "Bu ağaç meyve vermiyor. Bu çamın size bir yararı var mı? Çamın ne yararı olacak? Bu çamdan ne çıkacak?" diyerek dikilen ağaçları sökmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cennet D.'nin, belediye görevlilerini taşlayarak zor anlar yaşatması cep telefonuyla görüntülendi.

Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı
Nevşehir'de parkta ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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