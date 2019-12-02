Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı
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Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı

Nevşehir'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

02.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:58
Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı

'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.


Sümer Mahallesi Necipfazılkısakürek Bulvarında, park halindeki 50 DH 190 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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