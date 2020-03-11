Nevşehir'de özel halk otobüsleri ve duraklar dezenfekte edildi Bulaşıcı hastalıklara karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ederek ilaçlayan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bulaşıcı hastalıklara karşı toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ederek ilaçlayan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Nevşehir Belediyesi, son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklar ve korona virüs nedeniyle yaşanan tedirginlikleri göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce okullarda ve cami tuvaletleri ve abdesthanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapan Nevşehir Belediyesi, bunun için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturdu.



6 Kişilik ekip, giydikleri özel kıyafetlerle Nevşehir'de her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği özel halk otobüsleri ile otobüs duraklarını olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.



Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmasının süreceğini belirten belediye yetkilileri, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA