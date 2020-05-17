Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği
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Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiAhmet KORKMAZER/NEVŞEHRİ, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği
17.05.2020 02:51 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:53

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHRİ, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için etkinlikler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği 'Arabalı Sinema Film Günleri' ile Nevşehirlileri Türk sinemasının beğenilen filmleri ile buluşturuyor. Bekdik Mahallesi'ndeki TIR ve Kamyon Garajı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' adlı sinema filmini izledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik sırasında araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Filmi araç içerisinde izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ramazan ayının durgun geçtiğini belirten Arı, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çok güzel bir ramazan geçirmiştik. Fakat bu yıl koronavirüs nedeniyle maalesef keyifli bir ramazan ayı geçiremedik. İnsanlarımıza arzu ettikleri ramazan coşkusunu yaşatamadık. Ancak aklımıza böyle bir fikir geldi. Virüs salgınından dolayı burayı hizmete açamamıştık. Bugün arabalı sinema için gerçekten çok iyi bir yer oldu. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Araçları ve kalabalığı görünce çok mutlu oldum" dedi.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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