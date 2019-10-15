Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e (22), Burhan E. (21) idaresindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gül'ün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Burhan E, polis ekiplerince yakalandı.