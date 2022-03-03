Nevşehir'de otomobilde uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı.

İlçede uygulama yapan polis, kontrol için durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, hassas terazi, tabanca ve 3 fişek ile 90 adet 100'lük, 93 adet 200'lük sahte banknot bulundu.

Araçtaki şüpheliler M.K.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.