Nevşehir'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Nevşehir'de otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri- Kırşehir karayolunun Hacıbektaş ilçesi Belbarak mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EL 609 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de otomobil takla attı: 4 yaralı

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