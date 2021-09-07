Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü Nevşehir'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

KAYSERİ - Nevşehir'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Hacıbektaş mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada A.B.D.'nin sürücüsü olduğu 23 DK 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.B.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından A.B.D.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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