Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

09.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:43
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köy yolu üzerinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. idaresindeki 06 AAJ 153 otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. yönetimindeki 50 LC 175 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle ambulans da, tarlaya girdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.Ö. olay yerine hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü M.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.S., S.S., Ş.A. ve N.A. ise, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. M.A., Ş.A. ve N.A. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.S. ve S.S'nin tedavilerinin ise, devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

İlgili Haberler

Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Kamala Harris Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Madonna Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Galatasaray Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 21:48:51. #1.14#
title