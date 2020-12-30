Nevşehir'de otobüs ücretleri 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı

Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı.

Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı.

Nevşehir'de şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 sabahından geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı. Nevşehir'de daha önce 2 lira 50 kuruş olan ücretler 3 lira olurken 2 lira olan öğrenci ücretleri ise 2 lira 50 kuruş oldu.

Nevşehir'de şehir içi ulaşıma yapılan zam 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacakken son olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehir içi otobüs fiyatlarına 25 kuruş zam yapılmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı