Nevşehir'de otobüs ücretleri 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı
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Nevşehir'de otobüs ücretleri 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı

30.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:54
Nevşehir'de otobüs ücretleri 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı

Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı.

Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı.

Nevşehir'de şehir içi ulaşım ücretleri 1 Ocak 2021 sabahından geçerli olmak üzere 50 kuruş zamlandı. Nevşehir'de daha önce 2 lira 50 kuruş olan ücretler 3 lira olurken 2 lira olan öğrenci ücretleri ise 2 lira 50 kuruş oldu.

Nevşehir'de şehir içi ulaşıma yapılan zam 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacakken son olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehir içi otobüs fiyatlarına 25 kuruş zam yapılmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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