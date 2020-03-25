Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı ikinci kez kayboldu Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el dezenfektesi için yerleştirilen aparatlardan ikinci kez dezenfektan malzemesi kayboldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el dezenfektesi için yerleştirilen aparatlardan ikinci kez dezenfektan malzemesi kayboldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan en dezenfektanı ikinci kez kayboldu. Gülbahçe Parkı önüne yerleştirilen aparatta bulunan el dezenfektanının ikinci kez kaybolmasının ardından ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, "Onlar bizden istesinler ben el dezenfektanlarını o kardeşlerimizin evlerine kendilerine teslim ederim" dedi. Belediye Başkanı Arı, "Şehrin farklı noktalarında dezenfektasyon el dezenfektesi için aparatlar yerleştirdik. Hemşehrilerimiz dükkanlardan çıktığı zaman, bankadan çıktığı zaman, otobüsten indiği zaman, otobüsten bindiği zaman bu el dezenfektanlarını kullanmaları için bunu yerleştirdik. Nahoş bir durum olmuş. Bu spesifik bir durum. Lütfen böyle bir şeye tevessül etmesinler. Onlar bizden istesinler. Ben el dezenfektanlarını o kardeşlerimizin evlerine kendilerine teslim ederim" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA